Walf TV: l'émission "Balance" de Pape Ndiaye suspendue jusqu'à nouvel ordre

L'émission "Balance" animé par le journaliste Pape Ndiaye, sur Walf Tv, est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Joint au téléphone par BuurNews , le Diirecteur de WalfTv et Fm de la chaîne privée a confirmé l'information. Selon Moustapha Diop, l'émission est suspendue, le temps de permettre au groupe de «s'organiser». Le journaliste a fait une sortie qui défraie la chronique. Le présentateur de l’émission « Balance » a accusé une partie de l’opposition d’avoir financé des départs à la migration irrégulière. Suite aux propos tenus, l’Ong Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) l'a invité à « apporter dans les plus brefs délais les preuves pour étayer ses déclarations ».