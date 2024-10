Vol de 6 millions F CFA aux Hlm : l’un des agresseurs condamné à…

L’un des auteurs de l’agression spectaculaire des Hlm, dont le film a fait le tour des réseaux sociaux, a été envoyé en prison. Jugé ce lundi devant le tribunal des flagrants délits, Abdoulaye Fofana Falla été reconnu coupable de vol avec usage de véhicule et condamné à six mois de prison ferme. À la barre, rapporte Les Échos, qui a assisté à l’audience, le jeune homme de 24 ans a nié les faits qui lui sont reprochés. Il a affirmé avoir juste ramassé par hasard le portable de la victime, le commerçant Daouda Diop, délesté en plus de son IPhone Pro Max de 6 millions de francs CFA lors de l’agression. «Ce dernier se battait avec quelqu’un. Quand son portable est tombé, je l’ai ramassé avant de le vendre à 100 000 francs Cfa», a raconté l'accusé. Les images de vidéosurveillance exploitées par la police disent autre chose. Abdoulaye Fofana Fall a été formellement identifié parmi les six agresseurs en moto qui ont attaqué le commerçant, l’ont molesté avant de lui arracher le sac qui contenait les 6 millions de francs Cfa qu’il venait de retirer dans une banque à Bopp. L’avocat de la victime a réclamé 7 millions en guise de réparation. La défense avait plaidé une disqualification des faits en vol simple et une application bienveillante de la loi. Le juge n’a suivi aucune des deux parties à propos de ces demandes. Il est presque allé dans le sens du parquet, qui avait requis 1 an de prison dont six mois ferme. D’autres suspects ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire.