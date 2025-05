JOJ Dakar 2026 : Diagna Ndiaye et Ibrahima Wade rassurent sur l’état d’avancement

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) a fait le point avec le Comité International Olympique (CIO) lors de la 7e réunion de la Commission de coordination, tenue les 7 et 8 mai à Dakar. À cette occasion, Mamadou Diagna Ndiaye, président du COJOJ, et Ibrahima Wade, coordonnateur général, ont détaillé les avancées et les perspectives du projet Dakar 2026.