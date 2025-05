Parcelles assainies : sept (7) individus interpellés et placés en garde à vue pour trafic de drogue

Le commissariat d’arrondissement des Parcelles assainies a procédé à l’Interpellation de sept (07) individus pour détention, trafic d'haschich et association de malfaiteurs, a annoncé la Police nationale dans un communiqué.



Cette arrestation fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel, un réseau actif de trafic de drogue dans une maison sise à la Cité Hamo 2 a été démantelé par le commissariat d’arrondissement des Parcelles assainies avec l’Interpellation de sept (07) d’entre eux ce mercredi.



Parmi les sept (07) personnes, trois (03) sont accusés détention, trafic d'haschich et association de malfaiteurs, deux (02) pour détention aux fins d'usage de cinq (05) comprimés d'ecstasy, deux (02) pour détention aux fins d'usage de haschich.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les motifs respectifs retenus. Les produits saisis sont consignés au poste de police pour les besoins de l’enquête et les recherches se poursuivent afin d’interpeller toute personne impliquée dans cette affaire.