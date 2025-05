JOJ 2026 : Kirsty Coventry passe le flambeau mais reste engagée pour Dakar 2026

« C’est un honneur d’être de retour à Dakar pour cette réunion de coordination des JOJ », a-t-elle déclaré d’entrée. Avec émotion et sérénité, elle a officiellement remis le flambeau à Humphrey Kayange, son successeur à la tête de la Commission de coordination. Mais loin de se détacher du projet, elle promet de continuer à accompagner les travaux.



« J’ai remis mon mandat de présidente de la Commission de coordination à Humphrey Kayange. Je suis là pour féliciter l’équipe menée par Mamadou Diagna Ndiaye. Nous avons passé deux belles journées. Le rythme de travail est bon. Il reste une visite des infrastructures à Diamniadio, mais nous sommes très enthousiastes par rapport à ce que nous avons vu. »



Un message de gratitude a également été adressé à ses principaux interlocuteurs, notamment Mamadou Diagna Ndiaye, président du COJOJ, et Ibrahima Wade, le coordonnateur. Deux acteurs centraux de l’organisation qu’elle a accompagnés ces dernières années.



« Je veux remercier Diagna et Ibrahima Wade avec qui j’ai travaillé ces deux dernières années. Je veillerai à accompagner vos travaux. Nous voulons tous que ce soit une réussite. Je passe le témoin à Humphrey. J’aurais pu dire que je vous ai transmis le ballon ! J’espère que nous continuerons à travailler dans cet esprit de partenariat. »



La visite de la Learning Academy a particulièrement marqué la délégation. Kirsty Coventry a salué l’engagement des jeunes et l’impact de cette initiative sur la jeunesse sénégalaise et africaine. « Nous avons visité la Learning Academy, où le niveau de motivation est très élevé. Tous les jeunes adhèrent à cette formation et deviendront des ambassadeurs. Il y a eu 18 000 candidats pour la première promotion, ce qui montre l’engagement des jeunes, pas seulement au Sénégal. »



Autre point fort souligné : l’état d’avancement des infrastructures, en particulier la piscine olympique, dont la livraison est prévue début 2026.



« J’ai été ravie de voir la piscine olympique, qui sera prête début janvier 2026. Ce qui est satisfaisant, c’est son impact futur : les communautés pourront en profiter. Je remercie le Président et le Premier ministre pour leurs décisions qui ont permis d’accélérer les choses. Il y a eu de grands progrès dans les bâtiments visités il y a quelques mois. Je sais que le CIO sera très satisfait de l’état d’avancement des travaux. »



Pour finir, Kirsty Coventry a rappelé l’importance des JOJ pour la jeunesse du continent, en évoquant son propre parcours inspirant. « Quand j’avais 9 ans, je n’aurais jamais imaginé me retrouver un jour à la tête de ce mouvement sportif. Je ferai tout pour que ces JOJ soient une expérience exceptionnelle. Nous avons les parties prenantes, les athlètes, et surtout la jeunesse, qui est une vraie valeur ajoutée. »