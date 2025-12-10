Vol de 6 310 bidons d’huile chez Aziz Ndiaye : son ami d’enfance impliqué dans une “mafia interne”

L’entreprise Aziz Business Company (ABC), propriété de l’homme d’affaires Aziz Ndiaye, a été victime d’un vaste détournement orchestré en son sein. Un total de 6 310 bidons d’huile "J’adore" de 20 litres a disparu de l’entrepôt de Cambérène, causant un préjudice estimé à 101 425 000 francs CFA.

Selon le journal Libération dans son édition de ce mercredi, les principaux suspects sont deux magasiniers, A. Cissé et K. Mbaye, ainsi que M. Lô, l’ancien directeur commercial d’ABC. Ce dernier, présenté comme « un ami de longue date » d’Aziz Ndiaye, donne à l’affaire une dimension tragique de trahison venue de l’intérieur.

L’alerte a été donnée lorsque Aziz Ndiaye a constaté des anomalies dans la gestion des stocks. Un inventaire a révélé l’existence d’un système de détournement structuré et répété, qualifié par le journal de « mafia interne ». Face à l’ampleur des pertes, le dirigeant a déposé plainte auprès de la Section de recherches de Dakar.

L’enquête a rapidement progressé, conduisant à plusieurs arrestations et aveux. Le premier interpellé, le magasinier A. Cissé, a déclaré lors de son audition avoir remis les produits volés à M. Lô. Selon le quotidien d'information, ce dernier, considéré comme le cerveau de l’opération, aurait profité de la période du Gamou de Tivaouane, alors qu’Aziz Ndiaye était mobilisé par des activités religieuses, pour mettre son plan à exécution.

Le second magasinier, K. Mbaye, a également reconnu sa participation à la fraude. Arrêté à son tour, M. Lô a confessé les faits tout en cherchant à en minimiser l’ampleur, affirmant n’avoir détourné « que » 6 050 bidons.

Dans le cadre d’une médiation pénale acceptée par la victime, M. Lô a restitué 40 millions de francs CFA en espèces, auxquels s’ajoute un véhicule estimé à 18 millions, portant le total à 58 millions de francs CFA.