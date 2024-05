Visite de Mélenchon à Dakar : Mamoudou Ibra Kane tire sur Ousmane Sonko

Journaliste et homme politique, Mamoudou Ibrahim Kane s’est prononcé sur le discours du député de La France insoumise, hier jeudi, à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), en marge d’une visite qu'il effectue au Sénégal sur invitation du président du Pastef Ousmane Sonko. « #Senegal Après de Gaulle et La Baule, après @NicolasSarkozy, @fhollande et @EmmanuelMacron, la #France est encore venue nous parler avec @JLMelenchon. Nous dire ce que nous devons être et ne devons pas être... Où est la rupture ??? », s’est interrogé, sur X, le leader du mouvement Demain, c’est maintenant. Selon lui, Jean-Luc Melenchon n’était pas venu dire que « l'homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire ». Mais « il tenait à dire ceci : ‘Je suis le 1er législateur français qui ait déposé un texte de loi’ sur le mariage homosexuel. Il est applaudi. Le recteur de l’@UCAD_Senegal est hué ». A ce titre, ce proche de l’ex-Premier ministre Amadou Ba se demande : « Avions-nous besoin que @JLMelenchon vienne nous dire qui nous sommes ?! Nous le savons mieux que les donneurs de leçons qui changent de costume tout en restant les mêmes ! Déshabiller Pierre pour habiller Paul. Le problème reste entier.”