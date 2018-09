Vêtements, bijoux… Adeline Blondieau vend aux enchères ses souvenirs avec Johnny Hallyday

Adeline Blondieau veut se souvenir de Johnny Hallyday à sa façon. L'actrice a décidé de mettre en vente une petite vingtaine d'objets ayant appartenu au rockeur ou à elle du temps de leur relation, de la fin des années 80 à 1995, l'année où ils ont divorcé pour la seconde fois. Les enchères, dont Closer s'est procuré le catalogue, auront lieu le samedi 20 octobre à l'hôtel Drouot dans le IXe arrondissement de Paris. "Tout ce qui concerne Johnny, l'idole, tout ce qui faisait de nous des 'personnages' et non des personnes, je le mets aujourd'hui à disposition de son public. Je ne garde de l'homme que j'ai aimé, il y a plus de 20 ans, que l'intime", justifie-t-elle dans une touchante préface.





Les fans du rockeur pourront tenter de mettre la main sur l'un de ses blousons en cuir, son vélo de course, la montre Cartier offerte par Johnny à sa femme lors d'une vente aux enchères organisée par Coutau-Bégarie & Associés sur le thème Chanson française et internationale, avec également des collections sur Claude François, Céline Dion ou encore Charles Aznavour. Adeline Blondieau se sépare également d'un blouson en cuir noir épais de la marque Avirex, porté en 1989 et 1990 et créé spécialement pour le chanteur, l'actrice et leurs amis lors de la tournée USA 1990 Tour. Brodée au dos, la pièce est dédicacée au feutre sur le revers intérieur droit de l'inscription "To Dadou", souligné d'une rose, qui n'est autre que le surnom d'Adeline Blondieau. Sa valeur est estimée entre 1.500 et 2.000 euros.



Les robes de cocktail que Johnny avait choisies



Autre pièce iconique, le bandana de Johnny Hallyday porté à l'anniversaire d'Adeline Blondieau le 9 février 1990. Un tissu rouge encadré de fleurs sur lequel est inscrit un texte écrit à la main par Johnny au milieu, dans lequel il invite ses proches à la fête d'anniversaire organisée "au Black Street 36, rue de Ponthieu Paris 75008". Avec un dress code : "P.S. Venez chamarrés, pailletés de toutes les couleurs."



Adeline Blondieau se sépare aussi des robes de cocktails choisies par Johnny Hallyday. La première, de Versace, a été portée en 1990 lors des Victoires de la musique le 2 février 1991 et dont la valeur est estimée entre 6.000 et 8.000 euros. La robe Alaïa a, elle, une valeur s'élevant entre 1.000 et 1.200 euros. Elle a été offerte à Johnny Hallyday à Adeline Blondieau en 1994, pour les Victoires de la musique.



Sa robe de mariée si romantique



Mais ce ne sont pas les seules tenues vendues par la comédienne : plus symbolique encore, Adeline Blondieau se sépare de sa robe de mariée signée Nina Ricci et de son tailleur corail porté le jour de leur premier mariage, le 9 juillet 1990. Sans oublier le faire-part envoyé à leurs invités pour les convier au château de la Messardière.