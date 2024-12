Vents forts et inondations en vue : L'Anacim lance l'alerte rouge

Demain samedi 7 décembre 2024, de 5 h à 15 h, pourraient subvenir sur la Grande Côte et à Dakar des vents forts de secteur nord-est pouvant dépasser 40 km/h, a annoncé l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) à travers un communiqué reçu à Seneweb. À cet effet, l'Anacim a lancé une alerte rouge. "Une vigilance absolue s'impose. Les phénomènes dangereux d'intensité exceptionnelle prévus pourraient occasionner des accidents en mer et des inondations côtières (débordements de l'eau mer sur la terre) et occasionner des accidents en mer. Tenez- vous au courant de l'évolution de la situation et suivez les conseils de sécurité émis par les pouvoirs publics", a signalé l'Anacim.