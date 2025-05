Feu vert : bonne nouvelle pour les avocats de Farba Ngom

Ils peuvent désormais convier librement les médias et évoquer le dossier de leur client. Le bâtonnier de l’Ordre des avocats a autorisé les conseils de Farba Ngom à tenir une conférence de presse pour parler de la procédure qui vaut à ce dernier un placement sous mandat de dépôt depuis février dernier.

Les robes noires ont longtemps attendu ce feu vert. Une première rencontre avec les journalistes a été prévue juste après l’envoi en prison du maire des Agnams. Celle-ci sera annulée, faute de l’accord du bâtonnier. Maintenant tout est ok. Et «le face-à-face avec la presse aura lieu lundi prochain», fixe Les Échos, qui donne l’information dans son édition de ce vendredi 9 mai.