Universités sénégalaises : Un nouveau mot d'ordre de 96 heures

Le personnel administratif technique et de service des universités sénégalaises ne démord pas. Après une grève de 48 heures initiée lundi, l'intersyndicale nationale a décrété 96 heures, ce mercredi, lors des assemblées générales tenues un peu partout au Sénégal. La prochaine AG est prévue lundi prochain. Les travailleurs des universités réclament les 100 000 f d'augmentation dans la Fonction publique ainsi que le statut des Pats. Une rencontre est prévue mardi entre le ministre Moussa Baldé et les leaders syndicaux. Mais pour ces derniers, pas question de changer de fusil d'épaule avant l'application effective de l'augmentation et la prise en charge du statut.