Un international sénégalais suspendu 4 ans pour dopage (photo)

Une mauvaise nouvelle tombe pour le basketteur sénégalais Pierria Henry. Après plus d’un an d’absence des terrains suite à un contrôle antidopage fin janvier 2023, il connaît désormais sa sanction. Écarté des parquets depuis plus d’une année, suite à un contrôle antidopage, la sanction vient de tomber pour le joueur de Baskonia. La FIBA a annoncé ce mercredi une suspension de quatre ans à l’encontre du meneur sénégalais pour non-respect des règles anti-dopage. Dans un communiqué, la FIBA a précisé que le joueur était sanctionné pour « l’utilisation ou la tentative d’utilisation d’une substance ou d’une méthode interdite » (article 2.2 du règlement anti-dopage). Cette suspension, très lourde, concerne Henry, qui avait évolué notamment à Fenerbahçe, même si une partie de cette période a déjà été écoulée. Suite au contrôle anti-dopage, le club de Baskonia avait temporairement. Suspendu le contrat du meneur en janvier 2023, en attendant les conclusions des instances. Cette suspension de quatre ans signifie que Pierria Henry ne pourra pas envisager un retour à la compétition avant le 13 janvier 2027, posant des interrogations sur l’avenir de sa carrière alors qu’il approche les 34 ans à la fin de sa période de suspension.