Un demi-milliard F CFA en faux billets saisis : trois arrestations dont un policier à la retraite

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a réalisé un important coup de filet à Guédiawaye en interpellant trois suspects impliqués dans un trafic de faux billets. Parmi eux figure un fonctionnaire de police à la retraite.



Suite à l'exploitation d'une information relative à un trafic de faux billets, les enquêteurs de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar ont mené une opération qui a permis d'interpeller trois suspects à Guédiawaye. Ces derniers sont poursuivis pour association de malfaiteurs et tentative de confection de faux billets de banque ayant cours légal au Sénégal et à l'étranger.



Les trois individus interpellés ont été identifiés comme suit :



M. Dione, né en 1956, se présentant comme chauffeur et domicilié à Keur Massar



M. Sarr, né en 1975, se présentant comme cultivateur et domicilié à Guédiawaye



T. Diankha, né en 1961, se présentant comme fonctionnaire de police à la retraite et domicilié à Niakoulrap Extension.



Selon les déclarations des éléments interpellateurs, ces trois individus ont été surpris dans une chambre où a été découvert un montant d'un million de dollars en billets noirs, équivalant à un peu plus de 560 millions de francs CFA, ainsi qu'une machine de comptage de billets.



Lors de cette opération, les enquêteurs ont également saisi un véhicule de marque Ford Focus que conduisait l'un des suspects. Tous les éléments saisis, notamment les billets noirs, la machine de comptage et le véhicule, ont été consignés pour les besoins de l'enquête.



Interrogés sommairement au poste de police, les mis en cause ont reconnu sans ambages les faits qui leur sont reprochés, d'autant plus qu'ils ont été pris en flagrant délit.



Au terme de l'opération, les trois suspects ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et tentative de confection de faux billets de banque ayant cours légal au Sénégal et à l'étranger. L'enquête se poursuit pour déterminer l'ampleur de ce réseau et identifier d'éventuels complices.

