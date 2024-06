UGB : 163 étudiants dépistés de l’hépatite B

Cent soixante-trois étudiants de l’université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis ont bénéficié d’un dépistage contre l’hépatite B, lors d’une journée ”don de sang” organisée mardi par l’Unité de formation et de recherche en sciences de la santé (UFR 2 S), a constaté l’APS. Les étudiants diagnostiqués ”positifs” à la maladie seront référés à un gastro-entérologue pour les soigner, tandis que ceux dont le dépistage sera ”négatif” seront vaccinés, s’ils ne le sont pas encore, a indiqué à l’APS Dr Bambo Diakhaby, biologiste et enseignant-chercheur à l’UFR 2 S de l’UGB de Saint-Louis. ”Dans les campus sociaux de l’UGB, les étudiants partagent trois, voire à quatre les chambres. Ce qui favorise la propagation de la maladie qui est très présente dans notre société”, a-t-il expliqué. Il a ajouté que ”la promiscuité est un facteur favorisant de l’hépatite B, une maladie à infection virale du foie”. Cette journée ”don de sang”, accompagnée de dépistages contre l’hépatite B, est organisée par anticipation à l’UGB à cause de la fête de Tabaski prévu