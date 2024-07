Trois morts et autant de blessés dans un accident de la route à Guéoul

Trois personnes ont péri dans un accident de la route survenu vendredi matin dans la commune de Guéoul, située dans la région de Louga (nord), a appris l’APS d’une source sécuritaire. ‘’Un accident de la route survenu à Guéoul, dans le département de Kébémer, a coûté la vie à trois personnes. Trois autres ont été blessées’’, a déclaré le lieutenant Ousseynou Ndiaye, commandant de la compagnie d’incendie et de secours (sapeurs-pompiers) de Louga. Il précise que ‘’l’accident a eu lieu vers 11 heures, lorsqu’un véhicule particulier […] a dérapé avant de heurter violemment un tronc d’arbre’’. ‘’Les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement pour évacuer les blessés à l’hôpital régional Amadou-Sakhir-Mbaye de Louga’’, a ajouté M. Ndiaye. Il signale que ‘’les trois personnes blessées ont été prises en charge dans cet hôpital, dont la morgue a reçu les corps des personnes décédées’’. Ousseynou Ndiaye exhorte les automobilistes à conduire prudemment et à respecter les règles du code de la route, d’autant plus que ‘’l’hivernage connaît souvent de nombreux accidents de la route, sur la route Guéoul-Sakal surtout’’.