Transports : Le ministre Malick Ndiaye à la gare des Baux-Maraîchers pour veiller au respect des tarifs

Comme lors de chaque veille de Tabaski, le constat est le même dans les différentes gares routières : une hausse des tarifs des transports. Une situation qui n’enchante pas les autorités au premier rang desquelles le ministre des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye. Ce dernier s’est rendu ce samedi à la gare des Baux-Maraîchers pour veiller au respect des tarifs. Des forces de l’ordre ont également été déployées pour faire entendre raison aux transporteurs récalcitrants. Hier dans un communiqué, le ministre avait déjà prévenu : ‘’Toute augmentation des tarifs constituerait une violation de la réglementation sur les tarifs de transport routier et de la loi n°2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique’’. Il avait exhorté les opérateurs de transports en commun à veiller à l’application stricte de la réglementation sur les tarifs. Dans le cas contraire, a-t-il ajouté, la tutelle ”se réserve le droit de prononcer, à l’encontre de tout contrevenant, les sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur’’.