Trafic de migrants: 20 personnes de diverses nationalités stoppées par la police de Yeumbeul-Comico

Un joli coup de filet à l'actif des éléments du commissariat de Yeumbeul-Comico qui ont réussi déjouer une tentative d'émigration clandestine ! Les hommes du commissaire Cheikh Ahmed Tidiane Diallo ont arrêté 19 candidats et leur hébergeur à Boune selon des sources de Seneweb proches du parquet. Tout ce beau monde a été présenté au procureur. Détails ! Rêvant d’un hypothétique eldorado, 19 candidats à l'émigration irrégulière n'ont pas hésité à braver les marées hautes pour rallier l'Espagne. Ces candidats à l'émigration clandestine se sont réunis dans un domicile inachevé situé à Boune dans le cadre des préparatifs de l'embarcation vers l'Europe. Leur espoir de rallier l’Europe a, toutefois, été brisé dans la nuit du vendredi au samedi dernier par les éléments du commissariat de Yeumbeul-Comico. Suite à l'exploitation d'un renseignement, le commissaire Cheikh Ahmed Tidiane Diallo et ses hommes se sont rendus au quartier Abdoulaye Diop à Boune. Après une filature, les limiers ont fait irruption dans cette concession où 18 migrants clandestins de nationalité étrangère ont été arrêtés, selon des sources de Seneweb. Une perquisition, effectuée sur place, a permis aux policiers de découvrir leurs sacs de voyage. Deux Sénégalais dont l'hébergeur des 16 Gambiens et 02 Guinéens ont, également, été mis aux arrêts. A la fin de cette mission fructueuse, tout ce beau monde a été embarqué dans les locaux de la police. Entendu par les enquêteurs, l'hébergeur I.Sow a confié que les incriminés sont venus de la Gambie pour partir en Espagne par voie maritime. Il ressort de l'enquête qu'ils avaient versé au total une somme de 7 millions au convoyeur O.D qui est introuvable. La police de Comico avait déployé un dispositif de surveillance à la plage de Bargny dans la nuit du vendredi dernier où la pirogue devait prendre départ selon les candidats malheureux. Mais aucune tentative d'embarcation n'a été constatée selon des sources de Seneweb. Au terme de l'enquête, les 20 mis en cause arrêtés par la police de Yeumbeul-Comico ont été présentés au procureur.