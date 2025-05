Trafic de chair humaine à Mouran : La chute de Melody condamnée à 3 ans de prison , proxénète sans remords

Elle s’appelait Melody, mais ce n’est pas une chanson douce qu’elle fredonnait à ses proies. À seulement 23 ans, la Nigériane Melody Amarachi Ezeh est devenue le visage d’un réseau sordide mêlant traite humaine, exploitation sexuelle et faux documents, dont le dénouement judiciaire vient de secouer la région de Kédougou. Jeudi dernier, elle a été condamnée par le Tribunal de grande instance de Kédougou à trois ans de prison ferme, selon les informations rapportées par L’Observateur.







C’est une enquête de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DnIt) qui a permis de débusquer cette proxénète méthodique. Tout est parti d’un renseignement alarmant sur l’arrivée de quatre jeunes filles au village de Mouran, dans le département de Saraya. Ces dernières avaient été convoyées depuis le Nigeria. À leur tête : Melody Amarachi Ezeh.







L’arrestation a eu lieu à son domicile, où elle a froidement confessé aux enquêteurs avoir « acheté » chacune des jeunes femmes pour la somme de 500 000 FCFA, avec la complicité d’un compatriote. Pis encore, elle a reconnu avoir sollicité l’aide d’un autre complice basé dans la sous-région pour établir de faux documents (pièces d’identité et carnets de vaccination), facilitant ainsi leur entrée sur le territoire sénégalais.







Le récit des quatre victimes, toutes âgées d’une vingtaine d’années, glace le sang. Selon L’Observateur, elles ont unanimement affirmé avoir été contraintes à se prostituer, sous la menace et la pression de devoir rembourser à leur « bienfaitrice » une somme totale de 1 500 000 FCFA, censée couvrir leur « investissement ». Une dette honteusement imposée qui justifiait, aux yeux de Melody, la ponction quotidienne d’une partie de leurs revenus.







Le verdict du Tribunal de grande instance de Kédougou a été sans appel. Melody Amarachi Ezeh a été reconnue coupable d’association de malfaiteurs, complicité de faux, traite de personnes, proxénétisme et blanchiment de capitaux. Elle écope de trois ans de prison ferme et devra également verser à chacune des quatre victimes 500 000 FCFA à titre de dommages et intérêts.







Les jeunes femmes, désormais prises en charge par le centre d’accueil de l’Ong La Lumière, entament une lente reconstruction.