Tour de la Rts : Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké dépose une question écrite

Le député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké a adressé, ce lundi 15 juillet, une question écrite au ministre de la Communication, des télécommunications et du numérique. Dans cette lettre dont Emedia détient copie, le parlementaire écrit : «Le 20 mars dernier, la tour Rts de 10 étages a été inaugurée. Ce projet serait financé entièrement par l’État du Sénégal pour un montant de 33 milliards 865 millions 687 mille 800 F CFA. Malgré les fonds investis, les travaux de la tour ne sont pas encore achevés. De plus, l’entreprise qui avait en charge la construction solliciterait un avenant d’un montant de 9 milliards 445 millions 163 mille 975 F CFA. Or, ce projet d’envergure était qualifié, lors de l’inauguration comme d’une importance sans précédent dans l’histoire de l’audiovisuel sénégalais, témoignant de l’engagement continu de l’État envers la Rts.» Le député a posé les questions suivantes : Quel est l’état de la situation concernant ce marché ? Qu’est-ce qui justifie l’avenant sollicité par l’entreprise ? La tour avait-elle été inaugurée alors que les travaux, malgré plus de 33 milliards investis, n’étaient pas achevés ?»