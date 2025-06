Touba : L’incendie au marché Ocass ravage 34 cantines et de nombreux étals

Dans la nuit d'hier, aux alentours de 1h du matin, un incendie s'est déclaré au marché Ocass de Touba, causant des pertes importantes. La violence des flammes et l'accès difficile aux cantines, en raison des étals sauvages, ont fortement compliqué l'intervention des sapeurs-pompiers. Au total, 34 cantines ont été entièrement consumées, en plus d'un nombre impressionnant d'étals détruits.



Le feu a été maîtrisé vers 2h30, après d'importants efforts des secours. Des produits chimiques pourraient être en cause. Les premiers éléments indiquent que des produits comme le « xémé » et l'eau de Javel locale auraient pu favoriser la propagation du feu. Une enquête pourrait être ouverte afin de déterminer les causes exactes du sinistre.