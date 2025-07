Projet Waca : le responsable financier, Ousmane Diop, arrêté pour détournement de plus de 47 millions de F Cfa

Ousmane Diop, responsable financier du programme des zones côtières ouest-africaines (Waca), une initiative internationale pour la conservation de la nature (Uicn), a été arrêté par la Section de recherche (Sr) puis déféré au parquet hier mercredi. Il est poursuivi pour "abus de confiance, faux en écriture privée de banque portant sur la somme de 47,205 millions de F Cfa".



Selon Libération, le programme Waca s'organisait autour d'une équipe dirigeante composée notamment de NyandryRakotoharintsifa, directeur régional, du chef du service finances et administration, ainsi que d'Ousmane Diop, spécialiste en gestion administrative et finance.



Dans le cadre de leur missions, les membres du programme recevaient systématiquement des avance sur frais. A leur retour à Dakar, les fonds non-utilisés étaient restitués à l'agent financier du projet, en l'occurrence Ousmane Diop, chargé ensuite de reverser ces montants sur le compte Ecobank du programme.



En sa qualité de coordonnateur du projet, l'expert en environnement, Malé Diagana, a a constaté un montant anormal. Interrogé, le sieur Diop avait promis de régulariser la situation financière de chaque membre du programme.



Pour échapper à ses responsabilités, Ousmane Diop a présenté un fichier Excel falsifié ainsi que deux faux reçus de versements portant l'entête Ecobank.



Face à cette situation, la direction du projet Waca a porté plainte. Le mis en cause a été arrêté puis livré au parquet mercredi.