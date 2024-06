Tivaouane : deux personnes tuées dans un choc entre une moto et un camion

Un conducteur de moto Jakarta âgé d’une trentaine d’années et son passager du même âge ont été tués dans une collision avec un camion de vidange, jeudi à Tivaouane. Le choc a eu lieu aux alentours de 18h25 sur la route nationale, non loin du centre secondaire d’incendie et de secours de Tivaouane, encore appelée caserne des sapeurs-pompiers, a appris l’APS de source sécuritaire. Le véhicule de vidange, roulant en direction de Thiès, a heurté la moto qui se déplaçait en sens inverse, avec deux personnes à bord. Le conducteur et son passager sont morts sur le coup. Après le constat de la police, les pompiers ont transporté les deux corps sans vie à l’hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh de Tivaouane.