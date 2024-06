Tivaouane : M. F. Sy avoue avoir tué puis calciné son ami M. D.

Du nouveau dans l'affaire du corps sans vie qui a été retrouvé calciné dans la commune de Chérif Lo ! Après identification du corps, le commissariat urbain de Tivaouane a arrêté, samedi dernier, le présumé meurtrier. Interrogé sur procès-verbal, l'apprenti chauffeur M. F. Sy a avoué le crime perpétré sur son ami M. D., à la suite d'une bagarre survenue dans la nuit du dimanche au lundi 3 juin. Il a aussi précisé aux enquêteurs qu'il a commis tout seul le meurtre. Mais les hommes du commissaire Ibrahima Diouf ont constaté qu'il y avait d'autres complices dans cette affaire, suite à l'exploitation des résultats des réquisitions de deux opérateurs de téléphonie, selon des sources de Seneweb. M. F. Sy est toujours en garde à vue dans les locaux du commissariat urbain de Tivaouane. Pour rappel, le village de Mbodiène, situé dans la commune de Chérif Lo, a été, mardi dernier, le théâtre d'un horrible crime. Un individu a été retrouvé mort, le corps quasiment calciné. La découverte macabre a été faite vers 11 h par deux femmes qui cherchaient du bois de chauffage, dans la brousse. Informés, les éléments du commissariat urbain de Tivaouane, les sapeurs-pompiers et les éléments du service d'hygiène se sont transportés sur place. Les policiers ont constaté des traces de sang, ont aussi trouvé des habits, une brique et la visière d'un casque de moto sur les lieux du crime. L'individu, identifié plus tard comme étant M. D., aurait été tué puis traîné sur des mètres avant d'être brûlé. Ses restes ont été inhumés dans le cimetière de Mbodiène, sur instruction du procureur de la République.