Menaces sur le Groupe Futurs Médias : Le CNRA instrumentalisé contre la presse

Le CDEPS dénonce encore une fois, les agressions à la liberté d’expression, par les convocations à la police de journalistes, les mesures d’instruction du Parquet pour maintenir les personnes ciblées en prison, contre toute règle judiciaire en la matière. La dernière en date est cette convocation zélée de Madiambal Diagne. Le CDEPS continuera de dénoncer l’inquisition fiscale, la privation de publicité, le refus d’honorer les prestations déjà effectuées, les coupures illégales de signaux de certaines chaînes de télévision, le blocage arbitraire depuis deux ans, du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP).



Dans ce contexte inadmissible, le CDEPS exprime son soutien sans réserve au Groupe Futurs Médias, exige une indépendance absolue du CNRA et met en garde contre toute volonté d’instauration d’une police de la pensée.



Réaffirmant son attachement indéfectible à la liberté de presse, pilier essentiel de la démocratie, le CDEPS appelle le CNRA, à une position d’indépendance, de mesure et de retenue.



Le président de la République et son gouvernement sont interpellés, tous les Sénégalais, la société civile, les autorités coutumières, les chefferies musulmanes et l’Église, les partis politiques, pour la préservation de l’État de droit, de la liberté de presse et de la liberté d’expression, socles de toute société démocratique.