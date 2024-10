Thérèse Faye tacle Amadou Ba : "Son véritable problème, c'est qu'il n'a pas de parole"

Pour les élections législatives du 17 novembre prochain, Amadou Ba et Macky Sall ne se retrouveront pas dans une inter-coalition. Finalement, les deux ténors de l'ancien régime vont chacun diriger leur coalition. Mais les circonstances ayant conduit à l'avortement de ces retrouvailles annoncées restent en travers de la gorge de Thérèse Faye Diouf. Invitée de Faram Facce, sur la Tfm, la maire de Diarrère (Fatick) a reproché à l'ancien Premier ministre et candidat malheureux à la Présidentielle de 2024 d'avoir transgressé sa parole, alors qu'il avait donné son accord pour une inter-coalition avec Macky Sall. "Ce qui s'est passé à Dakar entre Amadou Ba et Khalifa Sall explique une chose : quand des responsables s'accordent sur une chose et que tu fais un revirement à la dernière minute, cela confirme ce que les gens redoutaient sur Amadou, qu'il a des difficultés pour respecter sa parole", a déclaré Thérèse Faye Diouf. Selon l'une des fondatrices de l'Apr, Amadou Ba avait donné son accord à une inter-coalition avec Macky Sall pour la ville de Dakar et avait même donné une liste. Mais à la dernière minute, l'ancien PM a introduit, seul, une autre liste pour la ville de Dakar. Toujours selon Thérèse Faye, certains, dans cette dernière liste de Amadou Ba, ne savaient même pas qu'il voulait faire cavalier seul sans la coalition dirigée par Macky Sall.