Tension au CFPH de Cambérène : Le SYNTTAS en grève pour défendre ses délégués

« Le directeur du Centre de formation professionnelle et horticole (CFPH) de Cambérène a déposé, par le biais de son huissier, une plainte contre les délégués du Syndicat des travailleurs et techniciens de l’agriculture (SYNTTAS), Maguette Fall et Mouhamed Ly », a-t-on appris à travers un communiqué. Cette plainte concerne la gestion financière et administrative du directeur, un dossier dont le ministre de l'Agriculture a été saisi depuis plusieurs semaines. En réaction, le SYNTTAS est monté au créneau. Il considère cet acte comme une faute administrative d'une gravité extrême, qui démontre une déficience manifeste de l'autorité du ministre de l'Agriculture, qui n’a pas été informé au préalable de cette plainte. En réponse, « l'Intersyndicale du secteur agricole, en soutien à ses camarades du CFPH, a décidé de décréter une grève générale de 24 heures, non renouvelable, le jeudi 18 juillet 2024. Cette action permettra à tous les travailleurs du secteur primaire de soutenir leurs collègues au commissariat de Golf-Sud ». Par ailleurs, « le SYNTTAS, avec tous les éléments de preuve concernant la gestion nébuleuse, catastrophique et chaotique du directeur, déposera dans les prochains jours une plainte auprès de l'OFNAC, afin de faire toute la lumière sur cette affaire », renseigne-t-il dans la note. Dans la foulée, le syndicat interpelle "une fois de plus" le ministre de l'Agriculture à prendre ses responsabilités pour mettre fin à l'anarchie qui règne dans ce centre depuis plus de deux ans.