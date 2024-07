Subvention à l’énergie et sur le carburant : La Senelec et les pétroliers « étranglés » par une dette de plus de 200 milliards

Les ennuis financiers du Trésor Public continuent avec la dette due aux pétroliers et à la Sénélec. La société nationale d’électricité doit rapidement trouver 113 milliards qui représente la dette de l’Etat au titre de la subvention à l’énergie. Cette dette, d’après la revue ConfidentielDakar, pèse beaucoup dans la comptabilité de Senelec au point qu’elle pourrait menacer son approvisionnement. Ira t-on vers des heures sombres avec des coupures à ce rythme ? Dans le cadre des hydrocarbures aussi, l’État doit également une centaine de milliards aux pétroliers. La revue quotidienne nous apprend que c’est principalement Total, avec « une ardoise qui avoisine les 50 milliards, en raison de la subvention accordée par l’État sur le carburant ». Cependant, au niveau du ministère des finances, un plan d’apurement de la dite créance est à l’étude et une solution pourrait être trouvée dans les prochaines semaines. L’objectif du Sénégal était en réalité, d’éliminer d’ici 2025 les subventions sur les trois produits que sont l’électricité, le supercarburant et le gasoil. D’ailleurs, le seul facteur qui pourrait, éventuellement, conduire le Gouvernement à revoir cet objectif serait qu’un choc pétrolier de grande ampleur survienne entre temps, qui imposerait à l’État (comme c’est souvent le cas à travers le monde d’ailleurs) d’intervenir pour tenter de rendre supportables les prix pour les ménages et les entreprises.