Subvention à l’énergie : Macky Sall ignore le Fmi

« Des engagements forts pour supprimer progressivement les subventions à l’énergie sont nécessaires ». Voilà l’une des conclusions du Fmi le 29 septembre, à l’issue de sa dernière visite à Dakar. L’institution a sermonné le Sénégal sur ce point. Mais on dirait que le Fmi a prêché dans le vide. L'Etat du Sénégal semble n'avoir cure de ces injonctions. A la place d’une réduction des subventions à l’énergie, Macky a opté pour le statu quo, voire la hausse. « Un montant de 450 milliards FCFA est prévu pour 2023 dont 350 milliards FCFA pour le secteur de l’énergie », précise le projet de budget, alors qu’en fin septembre 2022, les subventions ont avalées 300 milliards. Une décision que le gouvernement justifie par la nécessité de « poursuivre une politique de soutien au prix pour préserver le pouvoir d’achat des ménages » face à la tension sur le marché et la hausse du dollar. Cette subvention concerne essentiellement l’électricité, le gaz butane et le carburant (gasoil). Pour calmer le Fmi, le gouvernement ajoute que « des mesures sont prévues à travers une feuille de route en vue d’une maîtrise des subventions pour éviter des dérapages susceptibles de porter atteinte aux équilibres budgétaires ».