Sortie sur la SEN TV : Alioune Tine répond à Ismaila Madior Fall

Le ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall, était l’invité de la SEN TV, ce mardi soir. Le Garde des Sceaux a évoqué plusieurs sujets, dont la condamnation d’Ousmane Sonko, mais aussi du parrainage. D’ailleurs, sur ce dernier point, Alioune Tine a réagi. Selon le fondateur du Think-Tank Africajom Center, la sortie de Ismaila Madior Fall, analysée, montre comment les membres du gouvernement font pour écarter des candidats jugés dangereux pour leur leader. « Cette émission doit être analysée par des spécialistes de l’analyse du discours pour simplement voir comment par une instrumentalisation de la loi et des institutions on filtre et bloque toute candidature de l’opposition estimée ‘dangereuse’ pour le pouvoir« , a-t-il écrit sur X (ex Twitter). « Que toutes les victimes de l’éligibilité à la présidence depuis 2019 soient des leaders de l’opposition reste problématique. Enfin répondre simplement au Prof. théoricien des formes consolidantes de la démocratie, ici l’inversion de ses thèses progressistes », a-t-il ajouté.