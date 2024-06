Sortie de Sonko : la virulente réplique de Anta Babacar Ngom

La candidate malheureuse à la dernière présidentielle, reprise par L’Observateur, a réagi à la conférence du leader de Pastef, ce dimanche 9 juin au Grand Théâtre. Musclé ! «J'ai suivi avec une grande attention la conférence politique de M. Ousmane Sonko, président du Pastef. Quelle désillusion ! Si l'opposition et la majorité des Sénégalais sont restées aussi discrètes depuis votre élection, c'est qu'elles vous observent, mais surtout qu'elles vous accordent le temps nécessaire pour mettre le pays au travail. L'heure n'est pas à la politique, encore moins à cette politique politicienne qui privilégie les discours et les promesses plutôt que les actes concrets. Vous serez jugés sur vos résultats, et non sur une propagande populiste ou des ou des invectives. Vous êtes désormais Premier ministre. Vous avez remporté l'élection présidentielle. Que vous le croyiez ou non, vous êtes maintenant au pouvoir ! Mettez. donc le Sénégal au travail et faites moins de Politique, au risque de remettre notre pays entre les mains de politiciens qui nous ont pris en otage ces dernières années. Actions speak lourder than words [les actions sont plus éloquentes que les mots, en anglais] ! Le temps des discours est révolu ! Mettez-vous au travail !»