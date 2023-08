Sortie Cierra Dillard : "Je ne l’ai pas pris du mauvais côté " (Tapha Gaye)

Après la finale de l’Afrobasket féminin, perdue face au Nigeria, samedi à Kigali (Rwanda), la meneuse du Sénégal, Cierra Dillard, a sévèrement taclé son sélectionneur, Tapha Gaye. Dans un post qu’elle supprimera plus tard, l’Américaine naturalisée Sénégalaise a reproché au technicien d’avoir abandonné son équipe à la mi-temps du match, soulignant n’avoir jamais vu ça de sa carrière. Manifestement, Tapha Gaye ne lui en a pas tenu rigueur. «Je ne savais même pas qu’elle l’a supprimé, confie le désormais ex-sélectionneur des Lionnes dans un entretien avec Les Échos. Personnellement, je ne l’ai pas pris du mauvais côté.» «Cierra, c’est une fille qui n’est pas de la même culture que nous. À un moment donné, elle a eu une mauvaise interprétation de ma façon de faire en deuxième mi-temps. Dans les vestiaires, à la mi-temps, c’était chaud. On s’est dit des vérités sur la façon de défendre de l’équipe.», a-t-il laissé entendre. L’ex-sélectionneur national poursuit : «Quand on est revenu sur le terrain, je me suis dit qu’il faut que j’assouplisse un peu la communication avec les joueuses. Il fallait que je sois beaucoup plus souple avec elles. C’est peut-être ça qui a fait qu’elle a interprété la situation comme telle.» Toutefois, Tapha Gaye déclare garder de Cierra Dillard, qu’il a contribué à attirer dans la Tanière et qui a été retenue dans le «5 Majeur» de l’Afrobasket féminin, «la formidable joueuse», «une pépite». En espérant, conclut-il sur ce chapitre, que le Sénégal aura «encore plus de satisfaction d’elle les années à venir».