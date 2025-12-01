Situation sanitaire de Farba Ngom et de la femme de Madiambal : Alioune Tine plaide leur libération





« Le juge devait les libérer pour qu'ils puissent aller se soigner. Ils sont très malades et c'est anormal. Ils sont vraiment malades. Il faut qu'on les libère, c'est grave », a indiqué Alioune Tine, soulignant que leur maintien en milieu carcéral dans ces conditions est contraire aux normes et met gravement en danger leur santé.







Cette demande de libération pour raisons médicales intervient dans un contexte où les conditions de détention et le traitement des détenus au Sénégal font régulièrement l'objet de débats et de préoccupations au sein de la société civile et des organisations de défense des droits humains.







Les autorités judiciaires sont appelées à examiner cette requête en urgence, conformément aux dispositions légales prévoyant la possibilité de libération pour raisons de santé lorsque l'état du détenu le justifie.

