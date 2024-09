Situation de la rage : 45 cas enregistrés entre janvier et septembre 2024

Le virus de la rage circule bel et bien au Sénégal, 45 cas ayant été enregistrés chez les animaux entre janvier et septembre 2024, a indiqué, vendredi, à Dakar, docteur Anta Cheikh Guèye, membre de l’Odre national des médecins vétérinaires du Sénégal (ONMS). “Le virus de la rage circule dans le pays. Pour preuve, entre janvier et septembre 2024, 45 cas de rage ont été enregistrés chez les chiens, les bovins, les caprins et les équidés”, a-t-elle déclaré, rapporte l’APS. Elle prenait part à un atelier de renforcement des capacités des journalistes, en prélude de la célébration, ce samedi à Fatick, de la Journée mondiale de la rage. “Briser les frontières de la rage” est l’un des thèmes de cette commémoration relativement à la situation de la maladie chez les animaux. “Lever les obstacles à l’élimination de la rage” est l’autre thème retenu, concernant la rage humaine.