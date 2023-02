Sit-in à l'hôpital Principal : Ce que réclament les syndicalistes

Les trois syndicats section CNTS, section SUTSAS et STC-HPD ont tenu un sit-in avec l'ensemble des personnels civils de l'hôpital Principal, ce matin. Ces travailleurs considèrent que “l'Etat du Sénégal est en train de désarticuler tous les établissements publics de santé du Sénégal”. Les syndicalistes réclament la matérialisation des accords de Mai. Le 10 mai 2022, l'Etat du Sénégal a signé un protocole d'accord avec les syndicats de la santé portant sur plusieurs points. Des points qui concernent, notamment, le paiement de la dette due aux hôpitaux. "L'Etat du Sénégal doit plus de 20 milliards aux hôpitaux, ce qui risque de plomber les structures sanitaires. A titre d'exemple à l'Hôpital Principal de Dakar rien que les créances dues par le Plan SÉSAME-CMU font plus de 3 milliards sans parler des imputations budgétaires et autres ", informent les syndicalistes. Autre revendication soulevée par les syndicalistes : l’augmentation de la subvention accordée aux hôpitaux. "Ici à l’hôpital Principal du temps des Français, l'Etat donnait une subvention de 2,5 milliards. Cette subvention est de 1,7 milliard F CFA actuellement". Les syndicalistes ont également évoqué le paiement de l’indemnité de logement effectif depuis mais 2022 sauf pour certaines catégories : le personnel administratif, logistique, les aides infirmiers, garçons et filles de salle. "Nous demandons au gouvernement du Sénégal, la régularisation, l'alignement et l'effectivité de la matérialisation des accords de mai 2022 à tous les agents du secteur de la santé et de l'action sociale quels que soient leurs statuts".