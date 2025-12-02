Seydina Fall alias Bougazelli arrêté par la SU de Guédiawaye

Après le scandale présumé du trafic de faux billets de banque, Seydina Fall alias Bougazelli se retrouve de nouveau dans le viseur de la justice. Cette fois-ci, il est impliqué dans une affaire d'escroquerie. Selon les informations exclusives de Seneweb, l'ancien député de l'APR devenu agent immobilier a été arrêté hier lundi par la Sûreté urbaine du Commissariat central de Guédiawaye.



Placé en garde à vue pour escroquerie portant sur la somme de 400 000 francs CFA, le responsable politique domicilié à Hamo 3 et âgé de 53 ans sera déféré ce mardi au Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, sauf changement de programme.



La plainte d'une locataire lésée



Tout a commencé lorsque la dame T. Camara a déposé une plainte sur la table du lieutenant S. Ba, chef de la SU de Guédiawaye, contre l'agent immobilier pour les faits d'escroquerie.



Dans sa déposition, la plaignante a déclaré avoir remis la somme de 400 000 francs CFA au susnommé depuis le mois de septembre 2025 pour la location d'un appartement.



Cependant, depuis qu'il a reçu ce montant, le sieur Seydina Fall n'a toujours pas mis l'appartement à la disposition de la dame.



Cette dernière a informé les enquêteurs que le mis en cause lui a causé un énorme préjudice, car elle avait transféré ses enfants dans une école proche du domicile du susnommé dans l'espoir de prendre possession de l'appartement.

