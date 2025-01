Seydi Gassama : « L’immatriculation des motos et la détention du permis de conduire sont une exigence… »

Seydi Gassama appelle à la mise en œuvre impérative de l’immatriculation des motos et de l’exigence du permis de conduire, soulignant leur rôle crucial pour la sécurité des usagers et des conducteurs. « L’immatriculation des motos et la détention du permis de conduire sont une exigence de sécurité pour les personnes, les usagers et les conducteurs eux-mêmes », déclare Seydi Gassama. Selon lui, l’État peut discuter des coûts et des modalités de cette régularisation mais elle doit impérativement être mise en œuvre.