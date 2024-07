Serigne Modou Bousso Dieng : « Nous avons le malheur d’avoir un Président qui n’arrive pas à se détacher de sa posture de militant et qui défend un PM décadent »

« Le Président Bassirou Diomaye est un homme poli, courtois. Vu sur cet angle , il mérite du respect. Malheureusement, il risque de se perdre en cherchant à défendre son Premier ministre qui manque de compétence, de pertinence et de courtoisie ». C’est Serigne Modou Bousso Dieng qui pose , ainsi , les jalons d’un réquisitoire à l’encontre de nouveau régime , quelques heures après le faca-à-face du Chef de l’État avec une partie de la presse Sénégalaise. A Touba où il se trouve , le chef religieux et leader d’opinion regrette que le Président de la République « peine encore à se détacher de sa posture de militant d’Ousmane Sonko » qu’il appelle « ironiquement « Koromack » et qu’il veuille le défendre « bec et ongles par reconnaissance à un service rendu ». Docteur Serigne Modou Bousso Dieng de gicler : « Son Excellence Diomaye n’a pas été à la hauteur des attentes ». Sa déception, dit-il, est d’autant plus grande lorsque Diomaye a essayé « de défendre son mentor quant à la possibilité ou non pour ce dernier de tenir une DPG hors de l’Assemblée Nationale alors que la Constitution en a décidé autrement ». Il poursuit. « La Constitution est la charte à laquelle toutes les autres lois ou principes doivent s’accommoder ». Serigne Modou Bousso Dieng ne manquera pas, aussi, de commenter la déclaration du Président de la République par rapport aux relations qui le lient à son Premier ministre. « Quand il dit qu’il s’inscrit dans la dynamique de faire de Koromack le futur Président de la République, il est clair qu’il oublie un détail fondamental. Je me permets de lui rappeler que le peuple Sénégalais est contre toute forme de dévolution du pouvoir. Ce n’est pas à lui de désigner son successeur. Il doit éviter de ressembler à son ami qui fait dans l’excès, dans l’extravagance… Il doit aussi éviter de manquer de respecter ses engagements. Il nous avait promis de privilégier les compétences, d’être au dessus de la mêlée. Ce n’est pas encore le cas ». Le religieux de conclure son message en rappelant au couple présidentiel que sa sortie ne s’inscrit pas dans une dynamique d’opposition politique. « Ce n’est pas un opposant qui a parlé. C’est un Sénégalais, leader d’opinion et chef religieux qui lui prodiguait humblement des conseils ».