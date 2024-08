Séries de meurtres au Sénégal : ADHA invite l’Etat à prendre des mesures concrètes pour freiner l’insécurité

L’ONG Action pour les droits humains et l’amitié (ADHA) est préoccupée par la ‘’recrudescence de l’insécurité’ ’qui sévit dans le pays. Elle appelle à ‘’une réponse immédiate des autorités’’. Dans un communiqué transmis à PressAfrik, ADHA ‘’exprime sa vive préoccupation face à la recrudescence de l’insécurité qui sévit actuellement au Sénégal’’. L’ONG a fait savoir que ‘’l’État a pour devoir primordial de garantir la sécurité des personnes et des biens, conformément aux dispositions de l’article 7 de la Constitution du Sénégal, qui dispose que « toute personne a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne ». ADHA invite ‘’ les autorités à assumer pleinement leurs responsabilités en déployant une stratégie rigoureuse et efficace pour combattre cette violence qui menace la quiétude de nos concitoyens’’. L’ONG ADHA appelle le ministre de l’Intérieur à ‘’prendre ses responsabilités en mettant en œuvre toutes les mesures nécessaires pour restaurer la sécurité et la confiance des citoyens, en application de la Loi portant Code pénal, notamment les articles relatifs aux atteintes à la vie et à l’intégrité physique’’. Une série de meurtres secoue la toile depuis le 20 août avec le double meurtre à Pikine, dans la banlieue de Dakar, du célèbre danseur Abdoul Aziz Ba dit ‘’Aziz Dabala’’ et du jeune Waly, son colocataire. Les présumés mis en cause dans cette affaire, 7 personnes au total, ont été placés sous mandat de dépôt, mercredi. Un chauffeur de taxi a été mortellement atteint par balle dans une agression à Grand-Yoff. A Bargny, dans le département de Rufisque, une jeune portée disparue, a été retrouvée morte. ADHA recommande à l’Etat une série de mesures pour lutter contre l’insécurité galopante. A cet effet, il suggère de renforcer le dispositif logistique et opérationnel des forces de défenses et de sécurité. Pour cela, l’ONG recommande « d’accroître les moyens logistiques des forces de sécurité pour leur permettre de mieux répondre aux besoins croissants en matière de sécurité, de renforcer les contrôles en mettant en place (une police de proximité communautaire comme en Belgique) qui circule 24 heures sur 24, jouant un rôle actif dans la prévention et la sécurité communautaire, conformément aux directives du Ministère de l'Intérieur ». ADHA demande une mobilisation des « forces de l’ordre pour assurer la sécurité des citoyens, en les déployant de manière proactive sur le terrain, conformément à la réglementation en vigueur ». L’Action pour les droits humains et l’amitié invite aussi au « retour aux valeurs pour cultiver la citoyenneté, la morale, le respect, la discipline, et surtout l’éducation de base, un rôle que les parents doivent pleinement assumer. - D’accroître les moyens logistiques des forces de sécurité pour leur permettre de mieux répondre aux besoins croissants en matière de sécurité ».