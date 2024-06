Sénégal : les députés en plénière ce samedi pour un débat d’orientation budgétaire

Ce samedi à partir de 9 h 30, les parlementaires sénégalais se réuniront en séance plénière pour aborder la question cruciale de l’orientation budgétaire du pays. Cette séance, qui marque également la clôture de la session unique 2023-2024 de l’Assemblée nationale, verra la participation active du ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, Ce débat d'orientation budgétaire survient dans un contexte où des voix de l'opposition critiquent le calendrier parlementaire. En effet, certains opposants du régime estiment que le Premier ministre Ousmane Sonko devrait faire sa déclaration de politique générale avant le passage du ministre des Finances. En réponse à ces critiques, le Premier ministre a souligné que les règlements internes de l’Assemblée nationale, qui régissaient les délais et les procédures de la Déclaration de Politique Générale (DPG), ainsi que toutes références au Premier ministre, ont été abrogés par la loi organique n° 2019-14 depuis 2019, suite à la suppression du poste de Premier ministre. Il a également noté que le règlement actuellement en vigueur n’a pas été mis à jour suite à la réintroduction du poste de Premier ministre par la loi n° 2021-41 du 20 décembre 2021 portant révision de la Constitution. "Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale en vigueur ne tient pas compte du Premier ministre puisqu’il n’a pas été actualisé suite à la restauration du poste de Premier ministre par la loi n°2021-41 du 20 décembre 2021 portant révision de la Constitution," a-t-il déclaré. "En conséquence, dans un souci constant de respect de la séparation des pouvoirs et du principe de légalité, Je ne tiendrai ma DPG devant cette Assemblée qu’une fois que la majorité parlementaire se sera amendée en réinscrivant dans le règlement intérieur l’ensemble des dispositions relatives au Premier ministre."