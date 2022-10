Secteur de la santé : trois jours de paralysie en vue

L’Intersyndicale des travailleurs des Collectivités territoriales et l’Alliance des syndicats autonomes de la santé (ASAS) vont observer 72 heures de grève à partir de mercredi prochain. Elles exigent la satisfaction de leur plateforme revendicative qui comporte plusieurs points. D’après L’AS, qui annonce le mouvement d’humeur en vue, les agents municipaux et de la santé réclament, notamment, l’application du décret sur la fonction publique locale, la revalorisation du point indiciaire et le paiement de la prime Covid-19.