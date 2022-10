Saourou Sène recadre policiers et gendarmes : « Respectez plus le Sénégalais…

C’est avec un ton ferme engageant que Le Secrétaire général du Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (SAEMSS) a livré un message très important, de recadrage à l’endroit des forces armées sur le terrain dont le maintien de l’ordre est trop centré sur la répression. « Je respecte les forces de sécurité. Mais je profite de l’occasion pour dire, c’est parfois important aussi bien la gendarmerie que la police respectent plus les Sénégalais », a fait savoir Saourou Sène. Dans l’émission « Entre Deux », le syndicaliste a profité de l’occasion pour dénoncer l’usage manifestement excessif de la force par la répression et les arrestations des hommes de tenue. « Ils doivent aussi plus écouter les populations pour ne trouver toujours la brutalité comme solution. Entre citoyens, ils doivent avoir un comportement qu’ils doivent tenir.