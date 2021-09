Sahel : enquête sur l’armement des djihadistes...

La facilité avec laquelle ces malfaiteurs ont convoyé des armes met à nu la porosité des frontières et l’absence d’un contrôle rigoureux qui favorise le trafic transfrontalier et « le trafic de fourmis ». Lequel trafic consiste à transférer des armes en petite quantité.

Mais prendre le dessus sur ce trafic devrait déjà commencer par une maîtrise de la détention des armes à feu en Afrique. Au Mali, la loi n°2004-050 du 12 novembre 2004 régit la détention des armes et des munitions. D’après Amadou Tidiane Cissé dans son ouvrage « Terrorisme : la Fin des Frontières ? » paru cette année, « la loi dispose que le commerce et la fabrication des armes blanches sont soumis à autorisation préalable et au paiement d’une patente. Une interdiction formelle de port d’armes blanches au niveau des agglomérations est faite aux citoyens. En ce qui concerne les armes à feu à canon lisse (fusil de chasse et les armes à feu à canon rayé (carabine de chasse), leur commerce, importation et fabrication sont soumis à l’autorisation préalable du ministère en charge de la sécurité. L’achat et l’importation des munitions restent également soumis à autorisation. Enfin, la détention d’armes de guerre par des particuliers fait l’objet d’une interdiction stricte ».

Cependant, cette loi comporte des faiblesses telles que « l’exclusion de son champ d’application des armes légères de petit calibre et des armes de guerre, le silence sur les notions de courtage et de marquage des armes, l’absence de référence sur la gestion des stocks d’armes, le déficit d’encadrement du métier de fabricant d’armes et artisanales et de la détention desdites armes par les civils et la faiblesse notée dans la gestion des munitions d’armes importées par les touristes dans le cadre de leurs activités de chasse ». Les autorités maliennes envisagent une refonte de la loi pour corriger ces limites et éventuellement leurs conséquences sur la prolifération des armes légères et de petit calibre.

Le contrôle doit aussi concerner les précurseurs chimiques utilisés par les groupes djihadistes pour confectionner des engins explosifs improvisés. « Non seulement leur soustraction au contrôle douanier occasionne des pertes de recettes fiscales, mais elle contribue à déstabiliser les régions en proie à des conflits entretenus par le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans et l’État Islamique au Grand Sahara, qui utilisent lesdits précurseurs dans le processus de fabrication des engins explosifs improvisés », fait constater l’Inspecteur Principal des Douanes selon qui, « l’application de la règlementation en matière d’importation des précurseurs chimiques, le contrôle des licences ou autorisations d’importation délivrées par les autorités habiletés, le transport, le stockage desdits produits demeurent des questions d’intérêt stratégique ».