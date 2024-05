Sa gestion municipale critiquée par la cour des comptes : « Je suis quitte avec ma conscience! » (Abdoulaye Wilane)

Le rapport de la cour des comptes 2015-2018 s’est intéressé à la gestion de la Mairie de Kaffrine. Une série de manquements a été constatée par l’organe de contrôle qui liste ses recommandations à Abdoulaye Wilanne et à ses collaborateurs. Mais l’intéressé ne veut pas rester bouche bée face à ces remarques. Le parlementaire réagit en condamnant le comportement de certains qui s’empressent de tirer des conclusions à leur guise. « Les gens parlent et s'émeuvent sans connaître les tenants et les aboutissants de cet exercice d'audit et de publication des rapports. En réalité, c'est une bonne nouvelle et une bonne pratique en démocratie pour l'amélioration de la gouvernance et la gestion administrative et financière des institutions. L'objectif premier est d'en faire un moyen pédagogique d'amélioration, de remise en cause et de promotion de la bonne gouvernance » a estimé l’ancien maire de Kaffrine qui dit retenir les recommandations, les avertissements et les conclusions qui, selon lui , ont un intérêt à saluer. « Au regard du contexte et des conclusions hâtives de gens mal intentionnés, je comprends les émotions suscitées. Je voudrais rassurer parents, amis, camarades et collaborateurs » indique l’intéressé disant être quitte avec sa conscience. Abdoulaye Wilanne donne rendez-vous pour livrer plus amplement sa version du rapport de la cour des comptes qui pointe des doigts sur sa gestion.