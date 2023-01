Robert Sagna sur la crispation du climat politique : «On n’a pas besoin de tension, de violence…»

Robert Sagna regrette la crispation de l’atmosphère politique et souhaite aller vers une décrispation. «On n’a pas besoin de tension, le Sénégal a toujours été un exemple de paix, de fraternité, d’ouverture. On n’a pas besoin d’une atmosphère tendue, de violence, de non-respect de l’autre. Nous ne connaissons pas cela au Sénégal», dénonce le président fondateur du Rassemblement socialiste pour la démocratie (Rsd). Il réagissait samedi en marge d’une cérémonie d’installation du Coordonnateur départemental de ce parti à Ziguinchor. Mais M. Sagna fait confiance à la sagesse des Sénégalais et espère qu’ils vont se ressaisir pour que les choses redeviennent normales et que les gens vivent en paix et en fraternité. Pour ce faire, il recommande le dialogue et l’ouverture à l’autre, de mettre à la place de l’insulte le dialogue, le respect de l’autre afin que s’instaure, non pas l’insulte, mais un débat d’idées. Pour lui, la politique n’est pas faite pour une opposition de l’un contre l’autre, pour une agression des uns contre les autres. «C’est un brassage d’idées, un combat d’idées, ce n’est pas un combat de coups de poing, ce n’est pas un combat d’insultes. Nous, Casamançais et Ziguinchorois, ne connaissons pas cela», a déclaré Robert Sagna. Avec Le Quotidien