Rewmi : Le porte-parole Daouda Bâ lâche Idrissa Seck après 18 ans de compagnonnage

Après 18 ans de militantisme, Daouda Bâ a mis fin à son compagnonnage avec son leader Idrissa Seck. L'actuel porte-parole du Parti Rewmi a claqué la porte, a appris Seneweb dans un communiqué signé par le démissionnaire. "Fin de compagnonnage Après 18ans de militantisme, j'ai pris la décision de mettre un terme à mon compagnonnage avec le Président Idrissa Seck, en démissionnant du Parti Réew-mi. Nous en avons discuté et je l'ai remercié pour sa confiance et ses riches enseignements à mon endroit. À mes frères et sœurs Réew-mistes, je tiens à dire ma totale reconnaissance et mes amitiés renouvelées" Vive la République ! Vive le Sénégal ! Daouda Ba Ex-porte-parole de Réew-mi