Revue de Presse du 27 Novembre 2025 avec Mantoulaye Thioub Ndoye

Jeudi 27 Novembre 2025



Scandale Miss Universe : Raúl Rocha fait des révélations et secoue l’univers entier

Le président de Miss Universe, Raúl Rocha, est au centre d’une tempête médiatique. Dans une vidéo-confession très attendue, il a formulé des reproches contre Olivia Yacé, la candidate ivoirienne,...

Jimmy Cliff s’éteint : la flamme universelle du reggae perd l’un de ses géants

Le monde de la musique vient de perdre l’un de ses piliers : Jimmy Cliff, né James Chambers, est mort ce 24 novembre à 81 ans. Figure majeure du reggae jamaïcain, il laisse derrière lui une empreinte...

Musique / Distinction : Youssou Ndour sacré du Grand Prix Sacem 2025 pour son album "Éclairer le monde"

La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) a décerné, ce lundi 24 novembre 2025, son prestigieux Grand Prix à Youssou Ndour pour son album "Éclairer le monde". Une...

"Éclosion" : Mia Guissé, une perle rare de la musique sénégalaise

out s’est emballé pour elle en 2022, après sa rupture avec son ex-mari : son titre titanesque « IDDA », qui dépasse aujourd’hui les 13 millions de vues sur YouTube, en est une parfaite illustration...

«Tous des menteurs» : Kim Kardashian s'en prend aux voyants qui lui avaient assuré qu'elle réussirait à passer le barreau

C’est dans une vidéo publiée sur TikTok consacrée aux célébrations du 70e anniversaire de sa mère, Kris Jenner, que Kim Kardashian a traité de «menteurs» les voyants qui lui avaient prédit qu’elle...

Mariage en vue : trois clés nécessaires pour un plein succès

Le mariage, c’est le trait d’union entre deux destins. Réussir une vie de couple demande aussi des préalables, une introspection. Ola vous donne ici les 3 clés nécessaires pour bien réussir votre...

Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce

Vous souffrez d’éjaculation précoce ? Voici des techniques simples qui vous aideront. Éjaculer avant votre partenaire est le problème le plus courant chez les hommes à un moment donné de leur vie....

Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple

Ah qui n’a jamais rêvé de trouver le stimulant sexuel qui réveillerait les ardeurs de son partenaire ? Un petit coup de mou et hop une pincée de poudre magique et ça repart ! Mais quels sont les...
Le Sénégal dans l’incertitude (Pr Moussa DIAW, politologue)

L’élection de Bassirou Diomaye Faye , le 24 mars 2024, avec 54% dès le premier tour, représente un tournant dans l’histoire politique du pays car elle s’est déroulée dans un contexte particulier de...

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef. Les images de milliers de jeunes Sénégalais devant la structure qui accueille le dépôt de leurs dossiers leur permettant d’aller travailler en...
