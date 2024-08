Retrait de l'exploitation de la TNT à Excaf Telecom: Mamadou Ibra Kane dénonce un «banditisme d'État»

Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) s'indigne du retrait de l'exploitation et de la gestion de la TNT des mains du groupe Excaf Telecom par la société de télévision du Sénégal (TDS-SA) Mamadou Ibra Kane parle de gros préjudice pour le groupe de presse. Le patron du CDEPS dénonce ainsi «un banditisme d'État ». Toutefois, il invite les nouvelles autorités à éviter des tensions inutiles entre l'État et le secteur des médias. « Excaf a signé une convention avec le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA. Alors que TDS SA revendiquait le transfert de l'infrastructure TNT. Lequel était déjà effectif depuis février 2021. Par contre, pour les bouquets que lui avait octroyés l'État du Sénégal à travers une convention signée avec le CNRA, TDS SA n'a aucune compétence en la matière. Vraiment comme je le dis, c’est du banditisme d'État », a-t-il fulminé sur la Rfm, ce mercredi. Mamadou Ibra Kane dit ne pas comprendre le comportement du gouvernement envers les médias. «On ne comprend pas pourquoi les nouvelles autorités veulent instaurer la tension dans le secteur des médias. La semaine dernière, je crois qu'il y avait un communiqué du Directeur de la communication qui demandait à ce que les entreprises de presse se mettent en conformité avec la loi par rapport au dépôt légal. Dans le même communiqué, le ministère de la communication demandait à ce que les entreprises télévisuelles se fassent octroyer la licence sans compter maintenant le fait que nous n'avons pas reçu de réponse concernant toutes les questions que nous avons posées dans notre correspondance adressée au Président de la République », a-t-il souligné TDS-SA a annoncé, hier, la volonté des nouvelles autorités étatique du Sénégal ‘’de procéder au retrait, à l'exploitation commerciale et technique des deux multiplex dont Excaf Telecom avait en charge la gestion privée depuis 2014.’