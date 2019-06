Réhabilitation de l'axe Dakar-Bamako : Les syndicats pour la relance du trafic ferroviaire

Cette rencontre en prélude du comité inter États qui doit se réunir à Dakar les 28 et 29 juin était partie pour arrondir les angles et peaufiner des stratégies pour des mesures décisives quant à l'avenir et les perspectives de la boîte. En conférence de presse ce matin, les syndicats des travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire composés d'une part des syndicats SUTRAIL, FETRAIL et SATRAIL du Sénégal et des syndicats SYTRAIL et SYLTRAIL du Mali, ont combiné leurs efforts et plaidé pour la reprise de l'activité ferroviaire. L'intersyndicale rappelle que la décision prise en 2015 par les deux pays de résilier la convention de concession, avait rencontré l'agrément des syndicats qui étaient préoccupés à l'époque par le sort de la concession qui n'avait pas donné les résultats escomptés. Les syndicats qui disent avoir attiré l'attention des autorités sur les lenteurs administratives se sont inquiétés aussi des nombreuses perturbations dans la prise en charge des salaires et l'arrêt de l'activité qui handicape la demande de transport sur le corridor Dakar-Bamako.

Les cheminots maliens et sénégalais réunis à travers leurs syndicats, plaident pour la relance du trafic ferroviaire sur la ligne Dakar-Bamako. En conférence de presse ce matin à la gare de Bel Air, l'intersyndicale qui réunit maliens et sénégalais, attendent du comité qui s'ouvre demain une subvention exceptionnelle de l'entreprise de 10 milliards et la nomination d'un nouvel administrateur général pour accompagner cette relance et veiller à sauvegarder la pérennité de l'entreprise.