Réglementation obsolète et déphasée : Le COUD à l'heure des réformes

Le décret régissant le fonctionnement du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) est obsolète et déphasé. Datant de 1975, une nouvelle loi d'orientation 2022-08 du 19 avril 2022 sur le secteur parapublic va le remplacer, pour permettre d’asseoir une nouvelle réglementation. C'est dans ce cadre que les agents du COUD sont en conclave à Saly, pour examiner "les éléments qui régissent cette loi et le projet de décret qui devrait découler de cette nouvelle loi. Conséquemment à notre manuel de procédure qui définit les tâches des différents acteurs qui sont les responsables du COUD, du plus grand responsable jusqu'à l'agent. L'organisation et le fonctionnement du COUD doivent être régis en fonction de ces règles de procédure qui vont faire l'objet aujourd'hui d'un examen, dans le cadre d'un document appelé Manuel de procédures", a expliqué le directeur du COUD Maguette Sène. Selon lui, cette nouvelle réglementation abroge les dispositions obsolètes de l'ancienne loi. "Il y a beaucoup de choses à revoir, notamment en termes d'organisation où le COUD est dirigé par un directeur. Du point de vue organisation et du volume de travail du COUD, avec la nouvelle loi, il y aura un directeur général, des chefs de département, que l'ensemble des départements soit regroupé en termes de mission pour constituer des directions, ne serait-ce que du point de vue de l'organigramme. La nouvelle loi nous facile la gestion de notre organisation", a affirmé Maguette Sène. Il ajoute : "A ce point, il y a des innovations et d'autres innovations qui sont à l'intérieur de la loi d'orientation qui voudrait que les établissements publics soient plus performants, rendent compte mieux en termes d'audit interne, de transparence dans la gestion des procédures. Tout ce qui va dans le sens d'améliorer la gestion des œuvres sociales. C'est cela qui justifie que notre décret de 1975 soit abrogé et remplacé au vu des nouvelles orientations de cette loi de 2022."