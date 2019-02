Redynamisation du transport: El Hadji Issa Sall veut des métros et des trams pour le Sénégal

Le parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR) a tenu un meeting ce mercredi à Kaolack. Devant ses partisans, El Hadj Issa Sall, le candidat du PUR, a expliqué que notre pays a un budget de 4000 milliards. Mais, que les 2000 vont chez les fonctionnaires. "Ce qui veut dire que les paysans sont oubliés et c' est une injustice à régler", dénonce t-il.



Toujours d'après le candidat, Kaolack est un carrefour. Et on peut y développer le transport multimodal. "Le port de Kaolack était le plus grand du Senegal grâce au bassin arachidier. On exportait même de l'arachide vers l'Europe. Et maintenant cette nouvellle génération n'a jamais vu de bateau car le port n'existe plus", raconte M.Sall avant de promettre de le redynamiser .



S'agissant du chemin de fer, le leader du PUR a estimé que : "Le chemin de fer de Kaolack n'existe plus et ce n'est pas du tout normal. Jai entendu le DG de la Senelec dire que notre électricité peut contenir deux TER et c'est une honte".



Pour le président du PUR, dans le domaine des transports notre pays doit être ambitieux en cherchant des moyens de transport de masse pointus au Sénégal. "Et je parle de tram et métro. Beaucoup de pays africain l'ont déjà", a dit M. Sall.



Concernant les infrastrutures autoroutières, il martèle: "C'est une honte de dire qu'on a fait 100 km d'autoroute. Avoir de l'ambition, c'est construire une autoroute qui relie Dakar et Tamba. Pour le transport aérien, je dis juste que Kaolack n'a pas d'aéroport mais un aérodrome qui est dans un état vraiment vétuste qui ne respecte aucune norme de sécurité", a lâché Issa Sall.